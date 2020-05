Calciomercato Milan – Ritorno di Thiago Silva possibile | VIDEO

Thiago Silva difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza a giugno 2020. Il quasi 36enne brasiliano può partire a parametro zero e sembra che stia concretamente pensando a un ritorno al Milan, squadra nella quale militava prima del trasferimento a Parigi e alla quale è rimasto molto legato. Sarebbe un rinforzo di esperienza utile alla difesa rossonera. Thiago Silva è un giocatore di personalità e leadership, dunque nello spogliatoio risulterebbe importante. Qualche contatto con il Milan c’è già stato, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo. Da capire se il PSG proverà a fare di tutto per trattenerlo oppure se lo lascerà partire.