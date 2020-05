Milan-Boga, concorrenza italiana: una squadra in pole

Conferme su Jeremie Boga come primo obiettivo del Milan per l’attacco. Ma l’esterno inglese piace anche ad altri club italiani.

Una delle priorità per l’attacco del Milan del futuro è sicuramente Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo da giorni viene indicato come obiettivo concreto.

Il Milan di Ralf Rangnick punterà su calciatori con due caratteristiche primarie: età ancora verde e qualità tecniche invidiabili.

Boga appartiene ad entrambe le categorie. E’ un classe ’97 che ha dimostrato al Sassuolo di saper giocare ad alti livelli, mostrando tutte le sue qualità in zona-gol e nell’uno contro uno.

Ma secondo Tuttosport il Milan dovrà battagliare con due rivali italiane. Due squadre che seguono Boga da tempo e potrebbero creare concorrenza.

Il Napoli e l’Atalanta sono ufficialmente sulle tracce di Boga. Ma entrambe non lo considerano un immediato titolare.

Gli azzurri pensano all’inglese come sostituto dello spagnolo Callejon, dato da molti in partenza. Gli orobici lo vorrebbero come alternativa al veterano Papu Gomez.

Il Milan forse è l’unico club che gli garantirebbe un posto da titolare in attacco. Rossoneri fiduciosi: vantano ottimi rapporti con il Sassuolo e anche l’ok dell’entourage del calciatore, affascinato dal progetto Rangnick.

