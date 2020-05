Serie A – Arriva la conferma: il campionato riparte

Arrivano conferme sulla ripresa del campionato di Serie A nel mese di giugno. Anche se non tutti sono d’accordo sulle tempistiche.

La Serie A è pronta a ripartire. Arrivano sempre più conferme sulla ripresa della regular season, a partire dal mese di giugno.

Le parole di Gianpaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, suonano come un’ammissione vera e propria. La Lega Serie A è pronta ad ufficializzare la ripresa.

Pozzo, interpellato dal Gazzettino, ha ammesso: “La ripresa della Serie A sarà insidiosa, soprattutto per i tanti possibili infortuni. Ma ci siamo, stiamo aspettando solo l’ufficialità della cosa”.

C’è però chi, come lo stesso patron friulano, non è d’accordo con la data del 13 giugno: “Non sono io a chiedere di non ripartire il 13 giugno, ma più tardi. Lo chiedono i preparatori atletici. Io non ho inventato nulla, ho semplicemente dato voce a un’esigenza fisiologica dei calciatori e di chi deve prepararli”.

