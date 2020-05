Milan, i campioni d’Europa del 2007: che fine hanno fatto

Che fine hanno fatto gli eroi di Atene del 2007? Tutto quello che c’è da sapere su cosa fanno oggi i protagonisti di quella meravigliosa serata di 13 anni fa.

Era il 23 maggio del 2007 quando Paolo Maldini alzò l’ultima Champions League del Milan al cielo. Era la settima, la seconda in cinque anni. Esattamente tredici anni fa, il Diavolo consumava la sua vendetta sul Liverpool dopo la catastrofe di Istanbul due anni prima.

Era un Milan fortissimo, con tanti giocatori importanti. Forse un po’ meno rispetto al 2005, ma quella formazione faceva comunque impazzire i suoi tifosi. E arrivò fino alla fine, spinta dalla voglia irrefrenabile di prendersi la rivincita dopo l’incubo turco. In questo articolo vedremo cosa fanno oggi gli eroi di quella serata di Atene, resa magnifica da una doppietta di uno scatenato Pippo Inzaghi.

Nelson Dida

Lavora nel Milan come preparatore dei portieri degli Allievi Under-17.

Massimo Oddo

Ha scelto di diventare allenatore. Udinese, Pescara, Crotone e Perugia le sue avventure finora. Al momento è senza incarico.

Alessandro Nesta

Allena il Frosinone. Prima è stato sulla panchina del Miami FC e Perugia.

Paolo Maldini

E’ l’attuale direttore tecnico del Milan. Il suo futuro sembra lontano dal club.

Marek Jankulowski

Fa il dirigente ed è attuale il direttore sportivo del Banik Ostrava, squadra con cui ha mosso i primi passi nel calcio.

Gennaro Gattuso

Allena il Napoli. Dopo esperienze all’estero e una brevissima al Palermo, ha guidato il Pisa. Poi per un anno e mezzo il Milan, con il divorzio al termine della scorsa stagione.

Andrea Pirlo

Sarà un allenatore. Nella prossima stagione dovrebbe guidare la Juventus Under-23.

Massimo Ambrosini

Ha scelto la strada del commentatore sportivo. Lavora con Sky da diversi anni.

Clarence Seedorf

E’ un allenatore. Ha guidato anche il Milan ma senza risultati. Così come con: Shenzhen, Deportivo e Camerun.

Ricardo Kakà

Studia per diventare direttore sportivo e sogna di farlo proprio al Milan.

Filippo Inzaghi

E’ l’attuale allenatore del Benevento. Ha avuto un’esperienza di un anno con il Milan, poi Venezia e Bologna. Adesso coi campani sta conquistando la promozione in A.

Zeljko Kalac

E’ assistente al Sydney United.

Cafu

Non ha incarichi al momento. Di recente ha subito il grave lutto di suo figlio Danilo.

Kakhaber Kaladze

E’ in politica ed è il sindaco di Tbilisi, capitale della sua Georgia.

Giuseppe Favalli

E’ tornato nella sua Cremona ed è l’allenatore delle giovanili della Cremonese.

Serginho

Ha svolto per diversi anni il lavoro di Osservatore per il Milan. Nel 2017 è andato all’Antalyaspor come vice di Leonardo, adesso è senza incarichi.

Cristian Brocchi

Fa l’allenatore e guida il Monza di Berlusconi e Galliani.

Alberto Gilardino

Allena la Pro Vercelli.

Alessandro Costacurta

E’ commentatore sportivo di Sky Sport.

Ricardo Olivera

E’ l’unico della rosa ancora in attività. Gioca per l’Atlético Mineiro.

Yohann Gourcuff

Non ha appeso gli scarpini al chiodo, ma non ha una squadra al momento.

Marco Borriello

E’ un dirigente dell’Ibiza.

Valerio Fiori

E’ preparatore dei portieri. Era nello staff di Gattuso un anno fa.

Daniele Bonera

E’ nello staff di Pioli come collaboratore.

Ronaldo

Presente nella rosa del Milan quell’anno. Ma non potè giocare la Champions perché già disputata nella stessa stagione con il Real Madrid. Oggi è presidente del Real Valladolid.