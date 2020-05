Milan, colpo Jovic: ecco l’ultima idea

Il Milan non molla Luka Jovic. E’ il giocatore del Real Madrid il nome in cima alla lista per rinforzare l’attacco. La trattativa prosegue, le ultime.

Luka Jovic è il nome in cima alla lista del Milan. L’attaccante è il prescelto per rinforzare un reparto che ha faticato in questi ultimi anni a fare il suo dovere. Servono gol – a prescindere da Zlatan Ibrahimovic – e l’ex Eintracht Francoforte, che ricomporrebbe una coppia prolifica con Rebic, sembra davvero essere una buona idea.

Il calciatore ha faticato ad imporsi al Real Madrid e in estate è pronto a fare le valigie. La trattativa potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra il Milan e il club spagnolo: l’ultima idea – secondo quanto riporta ‘ABola’ – sarebbe quella di portare Jovic in Italia con un prestito biennale, con diritto d’acquissto.

Una strada che certamente potrebbe essere favorevole ai rossoneri, che potrebbero così dirottare i soldi su altri obiettivi.

