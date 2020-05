Padova, addio a Puggina: lanciò anche Albertini

Lutto nel calcio padovano: addio all’ex presidente Puggina, vero uomo di calcio e di affari che lanciò diversi talenti negli anni ’90.

Lutto nel mondo del calcio italiano ed in particolare padovano. Nella notte è venuto a mancare Marino Puggina, storico imprenditore di 99 anni.

Puggina è stato presidente del Padova negli anni d’oro del club veneto. Sotto la sua egida i patavini conquistarono la promozione in Serie A. L’uomo fu anche vice-presidente della Lega Calcio fino al 1998.

Come ricorda La Repubblica, Puggina è ricordato per la sua gestione imprenditoriale virtuosa e legata alla scoperta dei giovani talenti. Il suo Padova lanciò infatti due futuri campioni come Alessandro Del Piero e Demetrio Albertini, successivamente bandiera del Milan.

