Ufficiale: la Liga spagnola riparte l’8 giugno

Il campionato spagnolo ripartirà a breve: è giunta l’ufficialità proprio quest’oggi, dal primo ministro della penisola iberica.

La Serie A è in attesa di conoscere il proprio destino. Intanto la Liga spagnola ha ufficializzato quest’oggi la ripartenza dopo lo stop forzato per Coronavirus.

Il primo ministro iberico Pedro Sachez ha annunciato che il massimo campionato di Spagna riaprirà i battenti già il prossimo 8 giugno.

“La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. Il campionato di calcio tornerà dall’8 giugno”.

Una notizia molto positiva per i fan di Barcellona, Real Madrid e delle altre compagini spagnole. Il paradosso è che in Spagna l’emergenza per Covid-19 è scattato in ritardo rispetto all’Italia, ma nel nostro paese c’è ancora grande incertezza sulla ripresa del calcio.

