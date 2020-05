ESCLUSIVA ML – Everton, l’agente: “Milan? Se richiamassero…”

Everton ‘cebolinha’ e il Milan: parla l’agente. Márcio Cruz, rappresentante dell’esterno brasiliano, torna a commentare l’interesse rossonero in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it.

Lucas Paquetá da una parte, Everton Sousa Soares dall’altra. Fosse rimasto Leonardo, alla lunga probabilmente sarebbero stati due i colpi brasiliani per il Milan di Elliott Management Corporation. Meglio così, dirà qualcuno, considerando il triste epilogo per il talento carioca pagato 38 milioni di euro e sprofondato in panchina.

Ma in talento del Grêmio, in realtà, sarebbe parecchio utile al contesto milanista. Molto ma molto di più di quanto non lo sia stato il talento di Rio de Janeiro finora. Adatto in un tridente e abile nel saltare l’uomo, Everton, infatti, sarebbe stato quell’assist-man, quel punto di riferimento di qualità, di cui il Diavolo ha sempre avuto bisogno in questi anni.

Il talento classe 96, di fatto, sarebbe potuto diventare ciò che non è riuscito ad essere Suso. Ovvero quel leader tecnico capace di essere un faro per i suoi, creare superiorità numerica e sfornare palle gol per i centravanti spesso abbandonati negli ultimi mesi rossoneri.

Milan-Everton, parla l’agente a Milanlive.it

Ma nulla da fare alla fine. E adesso, per quanto il suo nome continui ad essere timidamente in orbita rossonera, non c’è nulla di concreto. A riferirlo in esclusiva ai nostri microfoni è direttamente il suo procuratore, Márcio Cruz: “Ho sentito il Milan lo scorso anno, a metà stagione, quando provammo a impostare l’affare ma non se ne fece più nulla. Il motivo? La richiesta del Grêmio…”.

Oggi, invece, non c’è nessun discorso in piedi come evidenzia il manager brasiliano: “Attualmente non sono in contatto col club, non ci sentiamo da tempo ma Everton è in ogni caso pronto a un trasferimento europeo per quest’estate. Ci sono interessi in Italia, Germania e Inghilterra. Noi siamo pronti a valutare tutte le proposte, anche quella del Milan qualora tornasse a mostrarsi interessato. Parliamo pur sempre di un club di assoluta tradizione…”.

