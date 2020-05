Largo ai giovani – Gabbia e Saelemaekers risorse per la ripresa

Focus della Gazzetta sui giovani talenti della Serie A, i più freschi calciatori che potranno essere d’aiuto per la ripresa dei giochi.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un focus sui calciatori di Serie A che potranno essere utilissimi per la ripartenza del campionato.

Nei mesi estivi, con afa e caldo come protagonisti, servirà la freschezza atletica dei più giovani. Risorse meno utilizzate in passato ma pronte a farsi valere sotto il solleone.

Il Milan in particolare potrà puntare su due talenti che stavano cominciando a farsi notare prima del lockdown forzato. Si tratta di Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers.

Il primo è un difensore centrale classe ’99, che già ha ben impressionato nelle ultime uscite. Gabbia ha sostituito più che degnamente Kjaer al centro della difesa, prendendosi gli elogi di mister Pioli.

Toccherà alla sua gioventù e alla voglia di esplodere dare una mano al Milan nel periodo più caldo dell’anno, anche per garantirsi uno spazio nel progetto futuro targato Rangnick.

Ancor più utile forse la corsa e la rapidità di Saelemaekers. Il classe ’99 è in prestito dall’Anderlecht e ha due missioni personali da compiere.

Vuole convincere Pioli a schierarlo più spesso, magari come esterno offensivo destro, e allo stesso tempo meritarsi la riconferma nel Milan, con un eventuale riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Due talenti in crescita e pieni di entusiasmo. Quando i ‘big’ cominceranno a soffrire per caldo e stanchezza, toccherà a loro prendere per mano il Milan.

