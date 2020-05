Milan, tre grandi esclusi in cerca di rivalsa

Tre calciatori del Milan attuale, che hanno avuto poco spazio in tempi recenti, sperano di rifarsi con la ripresa del campionato.

Il clima a Milanello in questi giorni è sereno. Regna la soddisfazione di aver ripreso gli allenamenti dopo due mesi senza campo né pallone.

Ma c’è chi, più di altri, ha messo il turbo per cercare di convincere Stefano Pioli a dargli fiducia in vista della probabile ripartenza del campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero tre i calciatori del Milan attuale in cerca di spazio e rivalsa: il primo è Rafael Leao, attaccante spesso elogiato per le sue qualità tecniche ma ancora troppo fumoso.

Leao ha voglia di fare, di dimostrare che il Milan non ha sbagliato ad investire su di lui. E’ fermo ai gol contro Fiorentina e Cagliari, ma chiederà spazio nel caso in cui uno tra Rebic e Ibrahimovic dovranno tirare il fiato.

Altro nome da rilanciare è Giacomo Bonaventura. Il suo destino è segnato: andrà via dal Milan per scadenza di contratto, ma vuole lasciare il club dando il massimo.

Pioli non gli ha donato grandi chance, soprattutto nel 2020, ma il jolly marchigiano potrebbe diventare una risorsa importante, soprattutto se si giocassero partite ogni tre giorni.

Infine Lucas Paquetà, vero e proprio punto interrogativo del Milan. Da titolarissimo sotto la guida di Gattuso, il brasiliano oggi è da considerarsi un esubero. Eppure ha ancora voglia di rifarsi.

Proverà a duellare con Calhanoglu per il posto da trequartista titolare, anche per mostrare ai suoi critici di avere le carte in regola per restare nel Milan del futuro. Altrimenti sarà messo sul mercato senza troppe remore.

