Milan-Steaua 1989, il ricordo di Gullit | VIDEO

E’ il giorno di Milan-Steaua Bucarest. 31 anni fa esatti i rossoneri vincevano la Coppa Campioni contro i rumeni. Per l’occasioni Gullit ricorda i suoi anni al Diavolo.

Ancora una giornata speciale da ricordare per i tifosi del Milan. 31 anni fa i rossoneri battevamo in finale di Coppa dei Campioni la Steaua Bucarest. Tra i protagonisti di quella memorabile partita c’era anche Rud Gullit, che ai microfoni della Uefa, ricorda i suoi anni al Diavolo. Ecco le parole riportate dai canali ufficiali del Milan:

“Berlusconi ha avuto un ruolo importante, veniva a trovarci tutte le settimane di venerdì, e se non ogni settimana, quasi. Berlusconi aveva una grande influenza su di noi. Qualche mese fa mi chiama Sacchi e mi dice: ‘Siamo stati nominati la miglior squadra di tutti i tempi’. Alle volte non te ne rendi conto di quanto incredibile sia questo riconoscimento.

Quello che apprezzavano le persone era il modo in cui giocavamo, sempre all’attacco, vincevamo le partite 4-0, 5-0… Era la prima volta per una squadra italiana. Quando lo ha detto, lo ha reso orgoglioso perché lui era parte di quel Milan”.

🗣️ “I just wanted to play” ⚽@GullitR shares some secrets from his years at #ACMilan

🗣️ “Volevo solo giocare” ⚽

Ruud Gullit svela alcuni aneddoti dei suoi gloriosi anni rossoneri#SempreMilan pic.twitter.com/PB5xHus2FU

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2020