Serie A – Ritorno in campo: il protocollo FIGC al Governo

La FIGC ha ultimato il nuovo protocollo per la ripresa dei campionati, che ha consegnato al governo. Il via libera definitivo è atteso per giovedì.

Ancora un passo verso il ritorno in campo della Serie A. Il giorno chiave sarà il 28 maggio quando il governo dovrà dare il via libera definitivo. Oggi, nel frattempo, come riporta ‘Sky Sport’, la FIGC, in anticipo rispetto alle previsioni, ha consegnato il protocollo al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Le linee guida utili per la ripresa della Serie A, ma anche delle altre leghe professionistiche, verranno esaminate dal Governo in vista dell’incontro di giovedì.

