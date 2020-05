Sky – Donnarumma, via al discorso rinnovo: darà priorità al Milan

Rinnovo Gianluigi Donnarumma, la partita entra nel vivo. Come infatti riferisce SkySport, la società proverà a stringere già nei prossimi giorni. Ecco, intanto, com’è la situazione attuale.

Dopo un periodo di sondaggi e riflessioni, il Milan è pronto a scendere davvero in campo per Gianluigi Donnarumma. Come infatti riferisce SkySport, il club rossonero proverà a stringere già nei prossimi giorni per il rinnovo del portiere rossonero.

L’obiettivo è chiaro: capire ci sono i margini per un rinnovo quanto meno annuale. Diversamente, invece, la società sarò costretta a proiettare il giocatore sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero nell’estate del 2021.

Il tempo – riferisce Sky – gioca a sfavore dei rossoneri, dal momento che il campionato potrebbe finire a fine agosto quando Gigio non sarebbe a un anno dalla scadenza ma a dieci mesi addirittura. Ma al contempo il classe 99, per amore, gratitudine e attaccamento, ascolterà la proposta milanista e darà anche priorità al Diavolo prima di valutare qualsiasi altro scenario.

Le indiziate, in caso di saluti del giocatore, sono Real Madrid e Paris Saint-Germain. Semplicemente per un motivo, oltre all’interesse stesso di vecchia data: entrambe le squadre non hanno una situazione ben definita tra i pali. I blancos sembrerebbero non convintissimi della coppia composta da Thibaut Courtois e Alphonse Areola, mentre Keylor Navas del PSG non è più giovanissimo. Possibili novità già nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE: ADDIO MILAN, IL CLUB GLI HA GIA’ COMUNICATO LA CESSIONE