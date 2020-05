Musacchio via dal Milan? La sua risposta su Twitter

Musacchio lascia il Milan? Arriva la sua risposta social. Il difensore dimostra il suo forte legame ai colori rossoneri.

Mateo Musacchio manda segnali al Milan. In scadenza di contratto a giugno 2021, negli ultimi giorni si è parlato di un futuro lontano dal Diavolo, già questa estate. Infatti è richiesto in Spagna, con il Valencia prono ad accoglierlo a braccia aperte.

Poco fa è arrivata una “risposta” social a queste indiscrezioni. L’argentino infatti ha pubblicato su Twitter una sua foto in campo e con due cuori: uno rosso e uno nero. Un bel messaggio per i tifosi del Milan che, come sempre, apprezzano queste iniziative.

Musacchio è molto legato al Milan. Arrivato nell’estate del 2017, ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi al calcio italiano. Ha trovato continuità e buone prestazioni con Gennaro Gattuso in panchina.

Nonostante l’arrivo di Mattia Caldara, l’argentino ha giocato tanto e infine è diventato un titolare inamovibile. Fino a qualche mese fa, poco prima dello stop: l’arrivo di Simon Kjaer gli ha tolto un po’ di spazio, a questo si aggiunge il caso del mancato ingresso in Milan-Torino per un problema al polpaccio. Poi è entrato Matteo Gabbia e con ottimi risultati.

