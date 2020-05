Calciomercato Milan – Scambio Dumfries-Rodriguez, le ultime dall’Olanda

In Olanda parlano dell’interesse del Milan per Denzel Dumfries, il terzino del PSV. Ecco la verità sul possibile scambio con Rodriguez.

Non è più un segreto il forte interesse del Milan per Denzel Dumfries. Il PSV Eindhoven è un club “amico”: il rapporto fra le società è ottimo, tanto che a gennaio hanno chiuso senza intoppi il passaggio in prestito in Olanda di Ricardo Rodriguez.

Il Diavolo vorrebbe approfittarne per ottenere una posizione di vantaggio per il giovane terzino olandese. Che da poco tempo è curato da Mino Raiola. Ed.nl conferma il forte interesse del Milan per questo giocatore, ma mette in chiaro un paio di punti.

In primo luogo: è vero che Dumfries vuole fare il salto di qualità, ma non esclude di rimanere un altro anno al PSV. Il contratto è in scadenza nel 2023, quindi ad Eindhoven possono dormire sonni tranquilli.

In secondo luogo, Ed.nl chiarisce che non si farà lo scambio con Rodriguez. Un’indiscrezione ipotizzata dai giornali italiani ma che non trova conferme in Olanda. Il PSV lo lascerà andar via solo di fronte ad un’offerta importante.

