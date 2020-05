Sky – Ibrahimovic, si teme infortunio al tendine d’Achille

I primi riscontri sullo stop subito da Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan si è fermato per un dolore al polpaccio stamattina.

La notizia del giorno in casa Milan non è di certo positiva. Zlatan Ibrahimovic si è fermato per un dolore al polpaccio durante la partitella odierna a Milanello.

L’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano ha poco fa reso noti i dettagli dell’infortunio occorso al centravanti svedese. Pare che Ibra si sia accasciato dopo aver percepito il fastidio al polpaccio, tanto da essere rilevato da un caddy all’interno del campo d’allenamento.

Dopo aver fatto la doccia, Ibrahimovic non ha avuto bisogno dell’ausilio delle stampelle, ma è stato visto zoppicare in maniera evidente, colpa del fastidio molto forte alla gamba.

Due sono le ipotesi di infortunio: possibile stiramento al gemello del polpaccio, che comporterebbe uno stop inferiore ad un mese.

Più grave sarebbe invece un eventuale interessamento al tendine d’achille, che costringerebbe Ibra a restare ai box per diverso tempo. Solo dopo i controlli strumentali si capirà la reale entità del danno muscolare.

