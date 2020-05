Götze, futuro in Serie A: ecco l’indizio

Aumentano le possibilità di vedere Mario Götze giocare in Italia dalla prossima stagione. Il fantasista del Borussia Dortmund lascerà la Bundesliga.

Il Borussia Dortmund giorni fa ha ufficializzato l’addio certo di Mario Götze a fine stagione, vista la scadenza di contratto al 30 giugno prossimo.

Il fantasista tedesco lascerà la Bundesliga. Il suo futuro potrebbe portarlo in Serie A, visto che proprio dal campionato italiano sarebbero già giunte in suo favore diverse proposte informali.

Come sostiene la Bild, sarebbe arrivato anche un forte indizio che spingerebbe Götze verso l’Italia. Il talento del Borussia ha cambiato da poco agente, passando nella scuderia dell’iraniano Reza Fazeli.

Fazeli è procuratore tra gli altri anche di Emre Can, ex mediano della Juventus. Non a caso di recente ha tessuto diversi rapporti di lavoro in Italia.

Non da escludere dunque che il nuovo agente spinga Götze verso la Serie A a parametro zero. Il Milan è tra le squadre maggiormente interessate, visto che il tedesco sarebbe ben accolto nel progetto tecnico di Ralf Rangnick.

Ma oltre ai rossoneri anche Lazio, Roma e Fiorentina si sono di recente messe sulle tracce del calciatore che, nel 2014, decise la finale Mondiale tra Germania e Argentina.

