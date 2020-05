Milan, che tegola: Ibrahimovic infortunato, i tempi di recupero

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno, si teme un lungo stop. Gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport.

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato, a riportarlo è Sky Sport. L’attaccante si è fatto male nel corso dell’allenamento odierno, si è fermato dopo uno scatto in partitella.

Ha avvertito un forte dolore al polpacci e ha già lasciato Milanello. Secondo l’emittente satellitare, in caso di problema muscolare si teme uno stop lungo almeno un mese. Ma addirittura non si esclude un problema ancora più grave.

Infortunio Ibrahimovic, stagione finita?

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il problema sia legato al Tendine d’Achille. E questo sarebbe un enorme problema per l’attaccante. Che va ormai verso i 39 anni. Per un calciatore della sua età non sarebbe facile recuperare bene da un infortunio così grave.

In ogni caso bisognerà aspettare l’esito dei test, a cui Ibra si sottoporrà nelle prossime ore, forse domani mattina. Si spera che Milan–Genoa dello scorso 8 marzo non sia stata l’ultima volta di Zlatan con la maglia rossonera, stavolta per sempre.

Una perdita grave per il Milan in caso di ripresa del campionato. Se si riprenderà davvero a metà giugno, è probabile che Ibra non riuscirà ad esserci. Ma, in questo caso, è probabile che ritornerà in campo soltanto a luglio. Attenzione, però, perché queste sono solo supposizioni: nessun esclude infatti che il problema di Ibra sia ancora più grave.

Non ci resta altro che attenderà e scoprire quale sarà l’esito degli esami. Speriamo che non si tratti di nulla di troppo pesante.