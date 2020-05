Calciomercato Milan – Rangnick ritrova Werner nel derby? Le ultime

L’Inter prova l’offensiva per Werner del Lipsia e propone uno scambio. L’attaccante potrebbe ritrovare Rangnick contro nel derby.

Arrivano sempre più conferme sull’arrivo di Ralf Rangnick al Milan. Stando a Sportmediaset, l’allenatore, che sta studiando l’italiano da qualche tempo, sta già cercando casa a Milano.

Il tedesco si occupa attualmente dell’area sportiva di tutta la Red Bull, ma negli scorsi anni è stato l’allenatore del Lipsia.

Rangnick ha inciso parecchio sulla crescita di Timo Werner, uno degli attaccanti più forti in circolazione ad oggi. Ma il tedesco non potrà fare molto per portarlo al Milan: le cifre sono impossibili.

Chi può permetterselo invece è l’Inter, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez, sempre più verso il Barcellona. Per sostituirlo, il club nerazzurro avrebbe deciso di andare fino in fondo per l’attaccante tedesco.

Stando a Sportmediaset, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta stanno pensando ad uno scambio: Valentino Lazaro, ad oggi in prestito al Newcastle, è la pedina che l’Inter vuole utilizzare per convincere il Lipsia.

Se l’affare dovesse andare in porto, Rangnick e Werner, dopo anni insieme, si ritroverebbero avversari proprio nel derby.

