Serie A, Diretta Gol in chiaro: dove vederla in tv

Il Mnistro Spadafora ha lanciato la proposta della Diretta Gol Serie A in chiaro per evitare assembramenti. Ecco i possibili canali per vederla in tv.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha lanciato la proposta: Diretta Gol in chiaro per le partite di campionato. Un modo, questo, per evitare assembramenti al Bar o in casa.

Succede già in Germania con la Bundesliga e anche la Premier League la sta prendendo in considerazione.

Questa è una settimana importante per decidere cosa succederà al campionato in corso. Domani c’è il Consiglio di Lega, mentre giovedì 28 è il giorno in cui si deciderà il da farsi. Probabile che in una di queste riunioni si parlerà anche della questione Diretta Gol.

In molti però si stanno chiedendo: ma qualche sarà il canale tv che trasmetterà eventualmente le partite?

Canale Diretta Gol Serie A in chiaro

Sono due le opzioni per quanto riguarda i canali che in tv potrebbero trasmettere Diretta Gol: Sky Sport News HD (canale 200 del satellite e 481 del digitale terrestre), e, più probabile, TV8, cioè il canale che Sky aveva proposto per trasmettere in chiaro Juventus-Inter, l’ultima partita prima dello stop l’8 marzo scorso.

L’orario delle partita dovrebbe essere 18.45, ma Spadafora vorrebbe ampliare anche a quelle serali delle 21:00, con la possibilità di vedere in leggero ritardo gol e azioni principali. Lega e Sky al momento sono sotto pressione e devono decidere cosa fare.

La proposta di Spadafora è legittima, ma è di difficile realizzazione. Vedremo se arriverà o meno. In ogni caso questa settimana è cruciale per il destino del campionato italiano. Ripresa oppure stop definitivo?