Sky – Milanello, amichevole sabato mattina: Ibrahimovic decisivo

Sabato mattina si è giocata la prima amichevole a Milanello dopo tanto tempo. Subito decisivo Ibrahimovic con il gol che ha sbloccato il risultato.

Si comincia a fare sul serio a Milanello in vista della probabile ripresa del campionato. Dalla scorsa settimana infatti sono iniziati gli allenamenti di gruppo. Così Stefano Pioli ha potuto organizzare delle partitelle per rientrare in ritmo

Come riferito da Sky Sport, sabato mattina si è giocata la prima amichevole dopo lungo tempo. Il risultato finale è stat di 3-2. La notizia importante è che il primo gol lo ha segnato lui: Zlatan Ibrahimovic. E chi sennò?

C’è da dire che lo svedese, rispetto ai compagni di squadra, il ritmo partita non l’ha mai perso. Infatti nel corso di questi mesi si è allenato con l’Hammarby, in Svezia, dove non ci sono mai state restrizioni.

Ha giocato pure un’amichevole e anche in quel caso aveva fatto gol. Dal punto di vista fisico ha una marcia in più, inevitabile. In ogni caso resta una notizia importante perché ribadisce con forza la voglia di Ibra di essere ancora protagonista.

Intanto stamattina la squadra ha sostenuto il terzo giro di tamponi.

