Milan, si raffredda la pista Boga: arriva un annuncio 

Milan, c’è una frenata per Jeremie Boga del Sassuolo. Sono molteplici i motivi che hanno raffreddato la pista, ma è soprattutto un annuncio a bloccare il Diavolo…

Milan, si registra una frenata per Jeremie Boga. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. L’esterno del Sassuolo piace eccome alla dirigenza rossonera, ma la pista si raffredda per la folta concorrenza e soprattutto dei costi che rischiano di essere quasi proibitivi per le casse milaniste.

C’è inoltre un altro grosso problema alla base, ovvero il Chelsea che detiene l’ultimissima parola. La società britannica infatti, nell’operazione che ha portato il francese in casa Sassuolo nel 2018, si è assicurata un’opzione che permette ai blues di pareggiare l’offerta di un club interessato.

Uno scenario che potrebbe dunque spingere il Diavolo a desistere, dato un budget non certo ampio e una forza mercato altrettanto fragile in questo momento storico. A tutto ciò si aggiungono inoltre anche le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, Ad del club emiliano, che ieri alla ‘Domenica Sportiva’ ha praticamente annunciato la permanenza in neroverde del giocatore.

Ecco quanto riferito dal dirigente: “Boga è cresciuto molto in questi mesi e gran parte del merito è di mister De Zerbi che l’ha fatto crescere molto. Il giocatore è molto richiesto ma noi vogliamo trattenerlo, la nostra intenzione è proseguire nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Dunque Boga sarà con noi anche il prossimo anno”.

