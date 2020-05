Calciomercato Milan – Paquetá alla Fiorentina: scambio con il difensore

Milan, possibile scambio con la Fiorentina: lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola. Se la viola dovesse insistere per Lucas Paquetá, il Diavolo sarebbe pronto a chiedere Nikola Milenkovic.

Trasformare Lucas Paquetá in una pedina di scambio, è questa l’ultima idea del Milan per rinforzarsi da una parte e risolvere al contempo una grana grossa e inaspettata dall’altra. Così dopo il tentativo col Benfica per Florentino Luis, se ne registra un altro potenziale con la Fiorentina per il difensore Nikola Milenkovic.

Come riferisce però il Corriere dello Sport oggi in edicola, al momento non c’è nulla di concreto. Ma questa è un’idea che a Casa Milan potrebbe decollare davvero, se la viola dovesse insistere per il talento brasiliano come già fatto finora.

I rossoneri, del resto, sono sempre alla ricerca di un difensore di gran livello da affiancare Alessio Romagnoli e il centrale serbo potrebbe essere una soluzione interessante. Alla regia di un’eventuale operazione, come rivela il quotidiano, ci sarebbe Fali Ramadani, agente di Ante Rebic e intrecciato col Diavolo anche per un potenziale affare riguardante Luka Jovic.

L’interesse del club toscano per il talento brasiliano, dall’altra parte, è concreto. I gigliati, infatti, avevano formulato un’offerta già lo scorso gennaio salvo saltare tutto per la richiesta di 30 milioni di Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Adesso il club di Rocco Commisso potrebbe tentare un rilancio, con la richiesta nel frattempo calata tra i 25 e i 28 milioni di euro. Un inserimento di Milenkovic, appunto, potrebbe sbloccare in qualche modo la situazione.

LEGGI ANCHE: MILAN, BAKAYOKO VUOLE TORNARE: SCENARIO CLAMOROSO