Bundesliga, Piatek torna a sparare: gol contro il Lipsia

Piatek ritrova il gol: ha segnato su rigore il 2-2 dell’Hertha Berlino proprio contro il Lipsia di Rangnick.

Krzysztof Piatek ritorna al gol. L’attaccante ha segnato su rigore il pareggio dell’Hertha Berlino contro… il Lipsia.

Proprio contro la squadra di Ralf Rangnick, l’ex Milan ritrova la rete: è un 2-2 di una partita molto bella.

In vantaggio proprio l’Hertha con Grujic di testa, poi il pareggio di Klostermann. Nel secondo tempo Patrik Schick, un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, con la gentile partecipazione del portiere Jarstein, ha segnato il 2-1 per il Lipsia.

All’82’ l’arbitro fischia un rigore in favore dell’Hertha: Piatek, entrato in campo nella ripresa, si presenta sul dischetto e calcia perfettamente. Firma così il pareggio.

has Piatek just delivered the first no-fans knee slide…? pic.twitter.com/Y7Q4dYyMUC

— Neil Wood (@NeilAWood) May 27, 2020