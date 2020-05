Calciomercato Milan – Boga, accordo Sassuolo-Chelsea: addio recompra

Novità importanti su Boga: il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Chelsea e ha eliminato la recompra. E adesso?

Jeremie Boga è uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime settimane. Piace, e non poco. Quest’anno si è messo in luce con il Sassuolo con otto reti e quattro assist: oltre alle statistiche, c’è da sottolineare anche l’impatto delle sue giocate sui risultati dei neroverdi.

La consacrazione di un giocatore di talento che aspettava soltanto il momento giusto per esplodere.

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Sassuolo ha trovato un accordo con il Chelsea per Boga: addio alla recompra di 8 milioni, ora ai Blues non resta altro che una priorità in caso di cessione futura.

Calciomercato Milan, quanto costa Boga

Il giornalista di Sky Sport sottolinea che la volontà del Sassuolo è quella di trattenere ancora un anno Boga. Il Napoli ha chiesto informazioni e avrebbe pronta una prima offerta da 20-25 milioni.

Il Milan resta sullo sfondo. E parte in svantaggio poiché ci sono ancora dubbi sull’allenatore e sulla dirigenza.

Com detto, però, il Sassuolo farà di tutto per tenerlo ancora un altro anno. In questo modo potrebbe sperare in un ulteriore exploit, così da venderlo in futuro a cifre ancora più alte. E magari proprio al Chelsea. Che, come anticipato, non ha più la recompra ma conserva un diritto di prelazione.

