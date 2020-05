Castrovilli: “Simpatizzavo Milan, Kakà e Ronaldinho idoli”

Gaetano Castrovilli – intervistato da ‘Sky Sport’ – ha confessato la sua simpatia per il Milan. Ecco le parole del centrocampista messosi in luce con la Fiorentina.

Gaetano Castrovilli è una delle sorprese di questa stagione. Il centrocampista si è imposto con la maglia della Fiorentina, finendo così nel mirino di diversi club. Il calciatore piace parecchio anche al Milan ma strapparlo ai viola non sarà per nulla facile.

Nel frattempo Castrovilli – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – ha ammesso il suo amore per i colori rossoneri: “Il primo gol in A al Milan lo ricordo bene – ammette il giocatore -, quel gol l’ho rivisto tantissime volte. Non ci credevo. Segnare a San Siro è stata un’emozione incredibile, anche perché da piccolino simpatizzavo per il Milan. I miei idoli era Ronadinho e Kakà“.

Un altro giocatore, dopo Sandro Tonali, dunque che esce allo scoperto, confessando la propria passione per il Milan.

