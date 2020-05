Theo Hernandez cambia look e scherza con Castillejo | FOTO

Theo Hernandez ha cambiato stile di capelli, con una colorazione ossigenata, e scherza sui social insieme al compagno Samu Castillejo.

Theo Hernandez è sempre molto attivo sui social. Il terzino del Milan, che non perde occasione per sottolineare il suo amore per i colori rossoneri, quest’oggi ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo immortala insieme a Samu Castillejo.

L’ex Real Madrid chiede – taggando l’esterno – Chi è chi? Il nuovo look di capelli di Theo, che non passa certo inosservato, lo porta ad essere accomunato proprio allo spagnolo.