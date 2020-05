Bacca: “Non c’è passione al Milan”

L’ex rossonero Carlos Bacca lancia una frecciatina all’ambiente milanista, parlando di poca passione per il calcio.

L’avventura di Carlos Bacca al Milan non è da considerarsi troppo gloriosa o positiva nei due anni in cui il colombiano ha militato in rossonero.

Nonostante sia il centravanti più prolifico dopo Ibrahimovic degli ultimi 10 anni in rossonero, Bacca non ha un buon ricordo dell’ambiente Milan.

Lo ha confessato in un’intervista riportata da As.com, nella quale ha confrontato la sua esperienza al Siviglia con quelle successive: “La combinazione di essere felice dentro e fuori dal campo che ho provato al Siviglia è la migliore della mia vita”.

In particolare sul Milan: “Penso che a Milano non si viva il calcio con passione, almeno non quanto lo si faccia a Siviglia”. In sintesi Bacca pare non aver trovato calore e appoggio da parte del suo ex tifosi italiani.

Un peccato, visto che nella stagione 2015-2016 il colombiano aveva chiuso con 18 reti in 38 partite, giocando spesso e volentieri da titolare e dimostrando il suo valore sotto porta.

