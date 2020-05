Ex Lazio, Ledesma: “André Dias? Solo Thiago Silva meglio di lui”

Le parole dell’ex centrocampista laziale Cristian Ledesma, che ha voluto ricordare un suo compagno paragonato a Thiago Silva.

Intevistato dal portale The Wise Magazine, l’ex capitano della Lazio e del Lecce Cristian Ledesma si è lanciato in un giudizio piuttosto particolare su un vecchio compagno di squadra.

Ledesma ha giocato al fianco di giocatori molto forti e talenti interessanti. Ma tra i migliori, a suo parere, incrociati in Serie A c’è un difensore da molti dimenticato.

“André Dias: arrivato tardi in Italia, secondo me meglio di lui c’era solo Thiago Silva nel periodo in cui giocava in Italia – ha ammesso Ledesma – Aveva forza, era cattivo, bravo nel colpo di testa, tecnicamente non era male, anche in fase d’impostazione”.

Il centrale brasiliano ex Lazio dunque accostato a Thiago Silva, leader dell’ultimo Milan scudettato. Un paragone forse esagerato per un calciatore anche sottovalutato.

Inoltre Ledesma cita Paolo Maldini nel suo nuovo lavoro da talent scout: “Qualche settimana fa Paolo Maldini, durante un’intervista, ha detto una cosa bellissima: il calcio a 8 anni ti fa vivere momenti unici. Ti confronti con altre etnie, ha delle regole da rispettare. Sotto questo aspetto il calcio è uno sport unico. Direi che i ragazzi di oggi dovrebbero avere solo voglia di cercare di migliorarsi e portare in campo soltanto le loro aspettative, non quelle dei genitori”.

