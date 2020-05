Milan, caccia all’erede di Suarez: concorrenza italiana | VIDEO

Nuovo obiettivo di mercato per il Milan, che ha visionato un talento uruguayano, già nel giro della sua Nazionale, che ricorda Luis Suarez.

Prosegue la caccia ai talenti internazionali e ancora poco conosciuti da parte degli osservatori del Milan.

L’ultima idea arriva da oltre oceano. Pare che gli scout rossoneri abbiano messo gli occhi e inviato giudizi positivi su Brian Rodriguez, attaccante di origine uruguayana.

Secondo Tuttomercatoweb.com, il Milan è una delle squadre maggiormente interessate a Rodriguez, che attualmente milita nella MLS statunitense, precisamente nei Los Angeles FC.

Ma occhio alla concorrenza tutta italiana: su Rodriguez si segnalano gli interessamenti recenti di altri club di Serie A. Su tutti il Napoli, che ha chiesto informazioni agli agenti. Ma anche Bologna e Sampdoria si starebbero muovendo per il classe 2000.

Cresciuto in patria nel Peñarol, Brian Rodriguez è considerato da molti l’erede di Luis Suarez, attuale bomber del Barcellona. Infatti il ventenne, proprio come il suo connazionale, ha iniziato la carriera come esterno d’attacco per poi recentemente esprimersi da centravanti classico.

Valutato circa 10 milioni di euro, Rodriguez è assistito dall’agente Oscar Bentancourt, che ha già portato in Serie A diversi talenti uruguayani come Torreira, Nandez, Oliva e Ramirez.

