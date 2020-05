Milan senti André Gomes: “Florentino grande giocatore”

André Gomes parla del connazionale Florentino Luis. Il centrocampista del Benfica classe 1999 è da tempo finito nel mirino del Milan.

André Gomes, centrocampista portoghese dell’Everton – intervenuto a Eleven Sports Portogallo – ha parlato di Florentino Luis.

Il giovane calciatore – non è più un segreto – è un obiettivo del Milan che già a gennaio ha provato a portarlo in Italia: “E’ veramente un grande giocatore – ammette – un ragazzo che deve crescere ancora molto ma che se non avesse la qualità che ha non avrebbe avuto le opportunità di giocare per il Benfica”.

Andre Gomes ha ricordato anche la sua esperienza con la maglia del Barcellona: “Essere al Barça è stato il picco della mia carriera – prosegue – Giocare con tutti quei giocatori mi ha dato degli

insegnamenti che porto con me. Ovunque io vada, porto con me quello che ho acquisito a Barcellona”.

