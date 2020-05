Il Milan ricorda Madrid e Manchester: “Due trionfi memorabili!” | VIDEO

Il Milan ha ricordato i due trionfi del passato risalenti al 28 maggio: Madrid 1969 e Manchester 2003. Ecco il video pubblicato dal club.

Non solo Manchester. Oggi, 28 maggio, il Milan ricorda un altro splendido trionfo: il 4-1 all’Ajax del 1969 per la seconda Coppa dei Campioni della sua storia.

I rossoneri, tramite i loro profili social, hanno ricordato questi due splendidi momenti con un video:

#OnThisDay in 1969/2003 🏆 A Memorable Madrid and Manchester Moment in May 🤩

Madrid e Manchester: due trionfi rossoneri memorabili 🤩#SempreMilan pic.twitter.com/j6kgEnVshy — AC Milan (@acmilan) May 28, 2020

Nel 1969 il Milan riuscì a battere l’Ajax di Cruijff con il risultato di 4-1. Tripletta per Pierino Prati, in mezzo la rete prima di Vasovic per gli olandesi e Sormani per il Diavolo. Un successo straordinario contro una squadra fortissima.

Nel 2003, invece, il trionfo di Manchester contro la Juventus in finale all’Old Trafford di Manchester.