Milan, Scaroni: “Coppa Italia in tre giorni? Discutibile”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervistato dall’ANSA, ha espresso il suo pensiero sulle date della Coppa Italia. 13 e 14 giugno le semifinali, il 20 giugno la finale. Una formula che al numero uno rossonero non piace molto.

Ecco le sue parole: “Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo”.