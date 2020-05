Shevchenko, post su Manchester 2003: “Un viaggio fantastico”

Shevchenko ha pubblicato un bellissimo post per ricordare Manchester 2003, il successo del 28 maggio 2003.

Sul proprio profilo Twitter, Andriy Shevchenko ha pubblicato un post per ricordare il successo di Manchester nel 2003 contro la Juventus.

Once again and forever, thanks to all the people involved in this fantastic journey… Great memories! 🏆⚽️ @acmilan @championsleague #Final #JuventusMilan #2003 #OnThisDay ❤️🖤 pic.twitter.com/UqTADFbl8c

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) May 28, 2020