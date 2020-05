Calciomercato Milan, Bustos sbarca in Italia

Nahuel Bustos, attaccante argentino in forza al Talleres, è pronto a sbarcare in Italia. Potrebbe però non essere il Milan la sua destinazione.

Nahuel Bustos sogna la Serie A. L’attaccante argentino, classe 1998 in forza al Talleres, a gennaio è stato offerto al Milan. Durante il mercato invernale – come riporta Calciomercato.com – ci sono stati molti incontri tra Alessandro Luci, in rappresentanza del giocatore, e la dirigenza rossonera.

Bustos piace al Milan ma nelle ultime ore potrebbe essere arrivata una svolta: il noto agente, infatti, avrebbe incontrato la Roma, con Fonseca che ha dato il suo ok all’operazione.

Il giocatore ha una clausola da 18 milioni di euro ma può essere ceduto per 10 più bonus, una spesa non certo così proibitiva.

