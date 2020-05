Calciomercato Milan – I cugini di Calhanoglu nel mirino: i dettagli

Il Milan ha messo gli occhi sui giovani cugini di Hakan Calhanoglu. Si tratta di Turan e Kerim, che si sono messi in mostra con la maglia dell’Hoffenheim.

Potrebbero essere tre i Calhanoglu a Milanello. Sì, Hakan – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe presto essere raggiunto in Italia dai cugini Turan e Kerim. Entrambi giocano nelle giovanili dell’Hoffenheim: il primo è un attaccante, che spesso delle volte agisce sulla corsia sinistra. E’ un classe 2003 che piace ai rossoneri così come il più grande (classe 2002), che invece gioca spesso come difensore o esterno di centrocampo.

La famiglia Calhanoglu potrebbe presto arricchirsi. Ricordiamo che il turco, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, è pronto a firmare il prolungamento con il Milan. L’ex Bayer Leverkusen è un punto fermo dei rossoneri e anche un eventuale arrivo di Ralf Rangnick non ne metterebbe in dubbio la

permanenza.