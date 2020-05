Milenkovic: “Milan? L’interesse fa piacere, vedremo” 

Milan, Nikola Milenkovic commenta l’interesse rossonero. Intervistato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il 22enne serbo parla del suo futuro.

Milan, occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Come svelato dal CorSport giorni fa, è il difensore serbo classe 97 una delle ultimissime idee per la difesa rossonera. Tanto che il club, qualora la Viola tornasse su Lucas Paquetá, sarebbe anche pronto a imbastire un pacchetto che potrebbe far tutti felici.

Il difensore, oggi, ha parlato dell’interesse milanista direttamente a La Gazzetta dello Sport. Come rivela il quotidiano, il 22enne piace perché è giovane, è forte fisicamente e perché il contratto in scadenza nel 2022 ne fa un’occasione importante. Il giocatore – aggiunge il quotidiano – al 60% vuole restare a Firenze, ma c’è quell’altro 40 che fa ben sperare le corteggiatrici.

In Serie A, oltre al Diavolo, c’è anche il Napoli alla finestra. Interessi che lusingano l’atleta: “Ovviamente fa piacere, ma ho imparato che nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere e lavorare per crescere e per aiutarla”.

