Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: colpo a parametro zero

Il Milan è attento al mercato dei calciatori, che il 30 giugno vedranno scadere il proprio contratto. I rossoneri sulle tracce del giocatore del Burnley.

Nome nuovo per il centrocampo. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra: secondo quanto riporta ‘SkySports‘, i rossoneri starebbero pensando a Jeff Hendrick. Il calciatore nazionale irlandese va in scadenza il prossimo 30 giugno con il Burnley.

Il Diavolo – si legge – ha mostrato interesse nel classe 1992 già prima dell’emergenza coronavirus. Il Burnley vorrebbe estendere il contratto di Hendrick per non perderlo a parametro zero. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire se il centrocampista potrà davvero sbarcare a Milano.

LEGGI ANCHE: PAQUETA, ULTIMA CHIAMATA