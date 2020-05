Milan, ultima chiamata: Paqueta deve provarci

Le tante partite ravvicinate spingeranno Stefano Pioli a puntare anche su Lucas Paqueta. Il giocatore è chiamato a provarci per dare un senso alla sua stagione.

L’avventura al Milan di Lucas Paqueta rischia di chiudersi malamente. Sul centrocampista brasiliano c’erano davvero tante aspettative ma dopo un buon inizio, con Gattuso alla guida, si è letteralmente perso.

Con Stefano Pioli, infatti, non è arrivata l’esplosione attesa, anzi. Con il passaggio al 4-2-3-1, Paqueta non ha più trovato spazio e prima della pausa ha scaldato la panchina, senza nemmeno subentrare, contro Fiorentina e Genoa. Una situazione che alla ripresa potrebbe cambiare per via delle tantissime partite che si giocheranno in pochi giorni.

Fare turnover, affidandosi al maggior numero di giocatori, darà una possibilità a Paqueta: il brasiliano è chiamato a mettere in difficoltà Stefano Pioli, con prove convincenti.

Come affermato da Serginho, servirà trovare una collocazione in campo al calciatore. Una posizione che possa farlo rendere al meglio. Bisogna dargli fiducia e provare a recuperare un giocatore per il quale sono stati spesi tanti soldi.

Al termine del campionato si tireranno le somme. La possibilità cessione, ad oggi, è ovviamente la più concreta – con Fiorentina e Benfica interessate – ma Paqueta può cambiare il suo destino.

