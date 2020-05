Calciomercato Milan, svolta Torreira: i rossoneri hanno deciso

Torreira è pronto a lasciare l’Arsenal a fine stagione. Il centrocampista è stato vicino al Milan la passata stagione. Oggi tutto è cambiato.

Lucas Torreira è stato tra i calciatori che la passata stagione avrebbero potuto rafforzare il Milan. La trattativa con l’Arsenal, però, non andò a buon fine. Nelle ultime settimane il nome dell’ex Sampdoria, desideroso di giocare nuovamente in Italia, è tornato in orbita rossonera.

Appare difficile però che Torreira possa vestire la maglia del Milan: il playmaker uruguaiano – come riporta ‘Calciomercato.com’ – non risulta essere una priorità per il Diavolo.

L’esplosione di Ismael Bennacer, punto fermo della squadra di Stefano Pioli, che per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda proprio Torreira, rende poco probabile la riapertura di una nuova trattativa con l’Arsenal.

