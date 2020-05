Ibrahimovic, altro indizio via social sul futuro? 

Futuro Ibrahimovic, lo svedese lancia un altro potenziale segnale via social sul futuro. Un messaggio letto da molti come un chiaro indizio sulla decisione in arrivo.

Zlatan Ibrahimovic, altro enigmatico indizio via social. L’attaccante svedese, questa volta, ha postato un video promozionale con l’Hammarby affiancandoci un ‘ci vediamo presto’ che ha scatenato ipotesi e ricostruzioni di qualsiasi tipo per il suo futuro.

Del resto, riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il corteggiamento del club di Stoccolma è iniziato dalla scorsa primavera. E in quei giorni fu direttamente il Ds Jesper Jansson a pronunciarsi su un possibile approdo del gigante di Malmo: “È probabile, ma solo Zlatan lo sa. Al momento non ha detto nulla e ormai ho capito com’è fatto, non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%”.

Ma la società scandinava di cui Ibra detiene il 25% non è l’unica squadra interessata. Anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic si è fatto avanti, e non sono da escludere anche altri club di Serie A dietro le quinte. Ibrahmovic aspetta e nel frattempo, per quanto riguarda il Diavolo, avrebbe rivelato a un conoscente che: “Se continueremo a collaborare non sarà per questioni di soldi”.

Ma al di là di tutto – aggiunge parallelamente il Corriere della Sera – il giocatore sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di tornare in Svezia dov’è attualmente per recuperare dall’infortunio al polpaccio. La famiglia non lo ha mai raggiunto nel capoluogo lombardo, e questo, volendo, potrebbe essere un altro indizio.

