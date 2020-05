Milan, Andre Silva non si ferma: gol per il riscatto

Andre Silva va in gol per la terza in quattro gara, da quando è ripresa la Bundesliga. Una buona notizia per il Milan in vista del riscatto.

Andre Silva ancora in gol. L’attaccante portoghese ha realizzato il rigore con cui l’Eintracht Francoforte è passato in vantaggio contro il Wolfsburg. Per il centravanti di proprietà del Milan si tratta della terza rete in quattro gara da quando è ripreso il campionato.

Gli altri centri sono arrivati contro Borussia M’gladbach e Friburgo. Buone notizie dunque per il club rossonero che si augura di riuscire a cedere a titolo definitivo Andre Silva.

Gol e buone prestazioni non possono far altro che aiutare la trattativa. Ricordiamo che l’ex Porto è sbarcato a Francoforte in prestito biennale. Il riscatto andrà discusso nelle prossime settimane, così come quello di Ante Rebic, arrivato a Milano con la stessa formula.

LEGGI ANCHE: RINNOVO MUSACCHIO