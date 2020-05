Calciomercato Milan, occasione Koch: quanta concorrenza

Robin Koch si sta mettendo in mostra in Bundesliga con la maglia del Friburgo. Il centrale di difesa piace al Milan ma non solo.

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Robin Koch. Il difensore classe 1996 è finito sul taccuino del club rossonero, che con l’arrivo di Ralf Rangnick, potrebbe parlare sempre più tedesco.

Il calciatore, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Friburgo, fa gola a parecchie squadre anche per via della situazione contrattuale. Il suo accordo scade, infatti, il 30 giugno 2021.

Ai rossoneri piace parecchio, così come al Napoli, alla ricerca di un calciatore che possa prendere l’eredità di Koulibaly. Koch, però, interessa anche all’estero: in Germania – come riporta ‘Todofichajes.com‘ – c’è il Borussia Dortmund sulle tracce ma attenzione anche al Benfica, che segue il centrale da tempo.

