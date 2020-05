Milan, tesoretto Andre Silva: ecco la cifra

Le buone prestazioni di Andre Silva lo allontanano sempre più dal Milan. L’Eintracht Francoforte è pronto a riscattarlo: ecco quanto incasserà il Diavolo.

Andre Silva sta certamente vivendo un ottimo momento. L’attaccante portoghese, anche se solo dal dischetto, è andato a segno nell’ultimo turno di Bundesliga. Si tratta della terza rete in quattro partite da quando è ripreso il campionato. Un buon momento che certamente fa piacere anche al Milan.

I rossoneri, infatti, vedono crescere, ogni giorno di più, le possibilità di riscatto da parte dell’Eintracht Francoforte. L’ex Porto è sbarcato in Germania nelle ultime ore del calciomercato estivo con la formula del prestito biennale. Stessa modalità e percorso inverso per Ante Rebic.

Si tratta di due operazioni separate ma è chiaro che un eventuale riscatto di Silva favorirebbe non poco la permanenza del croato con la maglia rossonera.

Secondo quanto riporta Sportmediaset l’Eintracht per confermare il portoghese dovrebbe versare nelle casse del Milan 25 milioni di euro. Un vero tesoretto per il Diavolo che potrà tornare utile per Rebic o magari per altri investimenti.

