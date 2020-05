Calciomercato Milan – Dalla Francia: colpo a zero vicino 

Milan, possibile colpo a parametro zero dal Paris Saint Germain. Lo racconta il portale francese le10sport.com. Si registra un sorprendente blitz rossonero nelle ultime ore.

Milan e Tanguy Kouassi, occhio al colpo di scena. Lo racconta in esclusiva il portale francese le10sport.com. Secondo quanto infatti riferiscono i colleghi transalpini, il Diavolo ora inizia a diventare una meta davvero possibile per il 17enne in uscita dal Paris Saint-Germain.

Si tratterebbe di un affare a parametro zero per il club rossonero, data la scadenza di contratto imminente per il difensore centrale paragonato a Kalidou Koulibaly per fisico e caratteristiche.

Finora c’era soprattutto il Lipsia sulle tracce del talento classe 2002, ma adesso si registrerebbe una forte irruzione del Milan che ha accelerato parecchio con calciatore ed entourage. Così la società di Elliott, adesso, sarebbe addirittura in pole position come si apprende sul portale.

Così se il giocatore dovesse decidere di salutare definitivamente la Torrei Eiffel, a oggi sarebbe il capoluogo lombardo la tappa più probabile per l’atleta. Ancor di più di quella Bundesliga perfetta per la maturazione dei talenti, come hanno dimostrato i recenti casi di Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.

Ma il giocatore sembrerebbe non aver ancora deciso, trattandosi del resto di un verdetto delicato. Trovare fortuna altrove o a casa propria? Ma il tempo, considerando che ormai siamo a giugno, giocherebbe già a favore del Milan…

