Milan, la Fiorentina sull’ex bomber rossonero

La Fiorentina vuole rafforzare la propria squadra con un nuovo attaccante. L’ultima idea porta ad un ex giocatore del Milan.

Paqueta, Calabria, Cutrone e non solo. La Fiorentina del futuro può tingersi sempre più di rossonero. Il bomber cresciuto nella Primavera potrebbe presto essere raggiunto dal centrocampista e dal terzino, che ormai da settimane sono finiti nel mirino del club viola.

Ma il colpo per l’estate potrebbe non far sorridere proprio Cutrone: secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, la Fiorentina starebbe, infatti, pensando di riportare in Italia, l’ex Milan, Krzysztof Piątek.

Il polacco, che ha lasciato a titolo definitivo la casacca rossonera nell’ultima sessione di calciomercato, è andato a segno nelle ultime due partite, partendo però sempre dalla panchina.

Non è proprio un titolare e l’idea di essere nuovamente al centro di un progetto potrebbe stuzzicarlo.

LEGGI ANCHE: TESORETTO DA 25 MILIONI