Sondaggio Eurosport – Cristiano Ronaldo meglio di Gullit

Cristiano Ronaldo meglio di Gullit, è questo il responso del sondaggio effettuato da Eurosport.

Nel corso delle ultime settimane Eurosport, per intrattenere il proprio pubblico, ha proposto una serie di sondaggi. L’ultimo riguardava la miglior ala di tutti i tempi, e in finale sono arrivati Cristiano Ronaldo e Ruud Gullit.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il fuoriclasse portoghese, e anche con un ampio vantaggio rispetto all’olandese.

In effetti la scelta era davvero dura. Ronaldo è destinato a lasciare un segno indelebile nella storia del calcio: un giocatore fortissimo, con un Palmares infinito e soprattutto con una continuità di prestazioni pazzesca da dieci anni a questa parte.

Gullit è stato uno dei migliori al mondo per diversi anni. Ha vinto anche un Pallone d’Oro nel 1987 da giocatore del Milan. Anche lui ha vinto tanto, ma non ai livelli di Ronaldo.

Restano i dubbi sul paragone fra due giocatori che hanno delle differenze, tecniche e non solo. In ogni caso in questo caso specifico, e cioè il sondaggio di Eurosport, Ronaldo ha avuto la meglio con il 69%. Una percentuale molto alta e che di certo non rende giustizia al calciatore che è stato Gullit.