Calciomercato Milan – Ibrahimovic tentato dal Bologna

Continuano a circolare le voci di un approdo possibile al Bologna di Zlatan Ibrahimovic dopo la fine della stagione: ecco le ultime.

Tutti si chiedono cosa sarà di Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione. Lo svedese al momento pensa a recuperare dallo stop al polpaccio, poi si parlerà del futuro.

L’attaccante del Milan vorrebbe restare in rossonero, anche se difficilmente potrà ambire ad un ruolo centrale nella squadra presumibilmente guidata da Ralf Rangnick.

Nel frattempo il Corriere dello Sport insiste sulla tentazione Bologna. Il club rossoblu da gennaio scorso è apparso molto interessato a tesserare Ibrahimovic, sia per rinforzare la squadra sia per avere maggior visibilità e prestigio mediatico.

Il Bologna può contare sull’effetto Sinisa Mihajlovic: il tecnico serbo ha un rapporto ottimo con Ibrahimovic. I due si sentono spesso telefonicamente e l’ex allenatore rossonero potrebbe strappargli una promessa futura.

Aggiornando la situazione del calciatore svedese, pare che siano tre le opzioni in prospettiva per Ibrahimovic: una permanenza nel Milan, più come chioccia che come titolare. Il trasferimento al Bologna per restare in Serie A. Ma è anche viva l’ipotesi di un ritorno in Svezia, nel suo Hammarby.

