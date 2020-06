Calhanoglu lancia segnali: futuro in Turchia?

Le parole di Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan, potrebbero rivelare nuove opportunità di carriera per il numero 10.

Si parla ultimamente dei calciatori del Milan attuale che potranno essere utili anche nel progetto futuro, quello sotto l’egida di Ralf Rangnick.

Uno di questi sembrerebbe essere Hakan Calhanoglu. Il centrocampista offensivo turco potrebbe rappresentare una prima scelta per il tecnico tedesco, che lo avrebbe voluto con sé anche al Lipsia.

Ma i progetti di Calhanoglu potrebbero essere divergenti: il turco infatti non disdegnerebbe un ritorno in patria, come ammesso ai microfoni di BeIn Sport.

“Ho una passione forte per il Galatasaray, l’ho presa da mio padre e dalla mia famiglia. Hagi in particolare è un esempio, indossare la 10 del Galatasaray è unico, spero di imitarlo, di fare come lui un giorno. Non è impossibile, vero?”.

Segnali e messaggi chiari quelli di Calhanoglu, che dunque ambisce a diventare un titolare con la maglia del club di Istanbul. Ora è da vedere se i suoi desideri saranno realizzati nell’immediato, oppure verso la fine della carriera.

La realtà dei fatti dice il contrario: il Milan non vuole cedere Calhanoglu e Rangnick lo apprezza particolarmente. A meno che i richiami turchi non siano più affascinanti.

LEGGI ANCHE -> IL BOLOGNA TENTA IBRAHIMOVIC