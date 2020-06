Serie A, riapertura parziale stadi: valutazioni in corso

Le ultime news sulla possibilità di riaprire gli stadi italiani almeno parzialmente, garantendo al pubblico di essere presente.

In queste ore, oltre al calendario della ripresa del campionato di Serie A, si sta discutendo anche riguardo alla possibile riapertura degli stadi al pubblico.

Una apertura ovviamente parziale e controllata, che però potrebbe avvenire prima del previsto, almeno secondo le indicazioni fornite dagli organi competenti.

Oggi il presidente FIGC Gabriele Gravina ha auspicato una riapertura per la fine della stagione: “Mi auguro che si possa riaprire entro il termine del campionato. Impensabile che in uno stadio di 60-80 mila posti non si possa dare spazio in una minima percentuale alla presenza del pubblico”.

“Sarebbe un premio per lo sforzo dei tanti tifosi in questo periodo difficile – ha continuato Gravina – oltre che un bel segnale di ripartenza e ottimismo”.

Ha incalzato anche Sandra Zampa, sottosegretaria del Ministero della Salute. Sky Sport ha riportato le sue dichiarazioni odierne: “Non abbiamo precluso mai il ritorno della gente negli stadi. Ovviamente andranno fatte valutazioni riguardo alle norme e al miglioramento dei dati sul virus. Mi farò portavoce di tale quesito nei prossimi incontri”.

Dunque le istituzioni, sportive e governative, sono aperte ad accogliere in estate una percentuale di pubblico sugli spalti. Un bel passo in avanti, pensando che fino a 10 giorni fa in molti neanche avrebbero voluto far ripartire il calcio giocato.

